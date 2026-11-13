На оккупированном Западном берегу израильские военные ранили 27-летнего палестинца во время рейда в Джабе, к югу от Дженина. Военные также задержали четырех палестинцев, среди которых был жених, в Аль-Мугайире к северо-востоку от Рамаллы, сообщает Anadolu Agency.

Рейд в Джабе

По данным местных источников, израильские силы вошли в дом Айсара Салеха Хамамри в Джабе, повредили вещи в доме и солнечные панели, а также изъяли имущество. Материальный ущерб источники оценили примерно в 200 тысяч шекелей, или 62 тысячи долларов.

Позже израильские военные снова вошли в город и открыли огонь боевыми патронами, а также применили слезоточивый газ. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что 27-летний палестинец получил ранение боевым патроном.

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Задержания на свадьбе

В Аль-Мугайире израильские силы вошли в свадебный зал и применили слезоточивый газ в сторону примерно 150 гостей, сообщило палестинское агентство Wafa. По его данным, военные задержали в зале четырех палестинцев, в том числе жениха Хассана Абу Алию.

Wafa также сообщило, что военные применили насилие к задержанным, а через несколько часов их отпустили.

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