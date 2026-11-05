Израильские силы задержали не менее 45 палестинцев, среди которых пять женщин и двое журналистов, во время рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан в Палестине. Об этом со ссылкой на Палестинское общество заключенных сообщает Anadolu Agency.

Рейды в нескольких городах

По данным организации, больше всего задержаний произошло в Наблусе и Хевроне. О задержаниях также сообщили в Калькилии, Тулькарме и Вифлееме. Среди задержанных был журналист Хазем Нассер, которого, по утверждению общества, повторно задержали через две недели после освобождения.

В Дженине израильские силы задержали нескольких палестинцев и допросили их на месте, после чего отпустили, заявили в Палестинском обществе заключенных. Организация считает, что задержание женщин и журналистов, а также повторное задержание недавно освобожденного заключенного свидетельствуют об охвате более широкого круга палестинского общества.

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Заявления об условиях задержания

Организация утверждает, что военные регулярно проводят рейды в домах, удерживают жителей по несколько часов для допросов и запугивают семьи перед освобождением многих задержанных. Она также сообщила о физическом насилии, повреждении имущества и жестких условиях во время задержания и допросов.

По подсчетам общества, с начала войны Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме, зафиксировали более 26 тысяч задержаний.

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