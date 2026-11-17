Вблизи Иерихона на оккупированном Западном берегу в результате стрельбы погибла 60-летняя палестинка, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на государственную больницу Иерихона.

Стрельба в деревне возле Иерихона

По палестинским сообщениям, вооруженные израильтяне окружили дома палестинцев в деревне Аль-Дуюк ат-Тахта к западу от Иерихона и открыли огонь по жителям. Среди раненых есть 65-летний мужчина.

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Во время стрельбы в район также вошли израильские силы. Армия Израиля заявила, что получила первоначальное сообщение о «попытке нападения» в районе Иерихона и проверяет детали. Военные также сообщили о развертывании подразделений на месте и установлении блокпостов.

Другой инцидент возле Вифлеема

В понедельник в городе Туку к юго-востоку от Вифлеема израильтянин автомобилем сбил и травмировал восьмерых палестинцев, в том числе людей, собравшихся помочь первым пострадавшим. Министерство иностранных дел Палестины назвало этот случай террористическим нападением и потребовало привлечь к ответственности водителя и тех, кто его защищает.

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