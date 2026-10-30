На Западном берегу реки Иордан, между Хальхулем и Хевроном, задержали отца и двух его сыновей по подозрению в охоте на певчих птиц с помощью сетей. Мужчин допросили в рамках подготовки к дальнейшим юридическим процедурам, а их автомобиль изъяли во время контрольных мероприятий, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Управление природы и парков Израиля.

По данным ведомства, задержание произошло на прошлой неделе во время мероприятий, проводившихся подразделением природных заповедников Гражданской администрации. Отдельно на этой неделе задержали еще двух подозреваемых в охоте, контрабанде и незаконной торговле охраняемыми объектами дикой природы и природными ресурсами.

Изъяли сотни замороженных птиц

Задержание двух других подозреваемых стало результатом скрытого расследования специального следственного подразделения пограничной полиции и Управления природы и парков при участии подразделения природных заповедников Гражданской администрации. По данным Управления природы и парков, этих людей подозревают в незаконной продаже тысяч охраняемых птиц клиентам по всей стране.

Во время обысков и сбора доказательств следователи изъяли сотни замороженных птиц охраняемого вида, который ведомство назвало black-capped babblers. В Управлении природы и парков заявили, что охота на певчих птиц в регионе распространена в течение всего года, однако ее масштабы существенно возрастают осенью во время миграции.

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Сети устанавливают возле оливковых рощ

Одним из самых распространенных способов такой охоты являются тонкие, почти незаметные сети, натянутые между высокими шестами. Охотникам не нужно постоянно находиться рядом: они возвращаются к сетям каждые несколько часов, чтобы забрать пойманных птиц.

Осенью сети устанавливают возле деревьев, плоды которых привлекают перелетных птиц, в том числе между рядами оливковых рощ. Этот способ не различает виды, поэтому в ловушки могут попадать различные птицы, в том числе славки и дрозды. Значительную часть мелких певчих птиц жарят и продают для употребления в пищу. По данным предыдущих расследований, за одну смену продолжительностью восемь-девять часов можно поймать от 50 до 500 птиц.

Управление природы и парков призвало людей не приближаться к охотничьим сетям или клеткам с птицами и не противостоять подозреваемым, а отойти и сообщить об этом на горячую линию ведомства.

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