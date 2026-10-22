Израильские силы задержали кандидата от Демократической партии в Палату представителей США Брэда Ландера во время сбора оливок в деревне Нахалин, к югу от Вифлеема, на оккупированном Западном берегу в Палестине. Вместе с ним были задержаны палестинцы, израильтяне и иностранные волонтеры, сопровождавшие местных фермеров, сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным израильской правозащитной организации Rabbis for Human Rights и еврейской североамериканской организации T'ruah, в сборе урожая участвовали около 80 волонтеров. Ландер написал в социальной сети X, что был задержан вместе с группой раввинов и добровольцев. Позже, по информации обеих организаций, кандидата освободили.

Позиция израильской полиции и военных

Израильская полиция заявила, что задержала сборщиков оливок и десятки израильских и иностранных активистов возле ограждения израильского поселения. По версии полиции, сбор оливок в этой местности был запрещен. Один из иностранцев был освобожден после того, как стало известно, что он баллотируется в Конгресс США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Военные, со своей стороны, сообщили, что для сбора урожая на этом участке требовалось предварительное согласование, которое не было проведено. Они подтвердили задержание присутствовавших, но не заявляли, что сам сбор оливок был запрещен.

Задержанные волонтеры

Исполняющий обязанности директора Rabbis for Human Rights Антон Гудман рассказал, что военные и полиция прибыли примерно через два часа после начала сбора урожая. По его словам, участникам сообщили, что тем утром территория была объявлена закрытой военной зоной. Организаторы утверждают, что не знали об этом решении и согласились покинуть участок, однако им сказали, что они не могут уйти из-за предполагаемого нарушения общественного порядка.

Гудман заявил, что Ландер был единственным освобожденным на тот момент, а остальных задержанных должны были допросить. Исполнительный директор T'ruah раввин Джилл Джейкобс, которая также была среди задержанных, сообщила, что среди них были более 30 граждан США, а также граждане Великобритании и Канады. Посольство США в Иерусалиме подтвердило, что знает о сообщениях о задержании американцев и следит за ситуацией.

Читай нас в