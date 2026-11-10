Трое контрактных работников погибли на заводе Tata Electronics в городе Хосур, штат Тамилнад на юге Индии. Предприятие производит компоненты для iPhone компании Apple. Как сообщает Channel NewsAsia, трагедия произошла поздно вечером 9 ноября.

Работы на очистном сооружении

По словам окружного чиновника Динеша Кумара, работники проводили техническое обслуживание установки по очистке сточных вод. Они погибли, вдохнув газ во время осмотра внешнего резервуара нанофильтрации.

Установкой управляла компания Nalco Water, входящая в американскую Ecolab. Tata Electronics, Apple и Nalco Water не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Расследование и производство

Обстоятельства гибели будут проверять Apple, Tata и власти штата Тамилнад, сообщили чиновники штата и два осведомленных о ситуации источника в отрасли. Министр промышленности Тамилнада Вирудхай Магал Киртана заявила, что случай будет тщательно расследован, а дальнейшие действия определят по результатам проверки.

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По данным двух источников в отрасли, инцидент не повлиял на производство, поскольку на этой неделе предприятие не работало из-за индуистского праздника Дипавали.

Производство iPhone в Индии

Электронное подразделение Tata Group обеспечивает около 40% сборки iPhone в Индии, остальное производит Foxconn. Индия стала одной из ключевых производственных площадок Apple за пределами Китая и выпускает примерно четверть всех iPhone в мире.

Завод Tata в Хосуре уже сталкивался с другими проблемами: пожар 2024 года остановил выпуск продукции на предприятии компонентов. В этом году власти штата также предупреждали о возможном закрытии из-за заявлений о загрязнении грунтовых вод, однако позднее этот вопрос был снят.

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