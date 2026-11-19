В Вашингтоне, США, на ежегодной встрече Общества нейронаук представили данные о том, что мозг может по-разному реагировать на вирусные и бактериальные инфекции и адаптировать симптомы к типу угрозы. Как сообщает Nature, значительная часть озвученных результатов ещё не опубликована, поэтому речь идёт о предварительных данных.

Вирусные простуды и бактериальные инфекции могут вызывать жар и истощение, однако набор симптомов часто различается. В частности, бактериальные инфекции обычно сильнее подавляют аппетит, чем простуды. Нейробиолог Университета Юты Джессика Остергаут, председательствовавшая на сессии, отметила, что плохое самочувствие не является единственной неизменной программой организма.

Сигналы от разных патогенов

В ещё не опубликованных экспериментах команда Остергаут сравнила мышей, которым вводили бактериальный токсин, с животными, получавшими соединение, имитирующее вирусную инфекцию. Исследователи анализировали отдельные клетки циркумвентрикулярных органов — структур возле желудочков мозга с особенно проницаемыми кровеносными сосудами.

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Согласно представленным данным, во время инфекции клетки этих структур активируют гены, связанные с иммунным ответом, и высвобождают различные сочетания химических сигналов. Эти сигналы могут распространяться к соседним нейронам и создавать разные паттерны активности в зависимости от типа патогена. По мнению Остергаут, такие структуры могут не только пропускать воспалительные сигналы из крови в мозг, но и интерпретировать их.

Иммунная реакция на визуальные признаки

Другая группа учёных под руководством Андреа Серино из Университетской больницы Лозанны изучала реакцию мозга и иммунной системы на визуальные признаки инфекции. В виртуальной реальности добровольцы видели аватаров с кожными поражениями, связанными с вирусными или бактериальными инфекциями. Участки мозга, связанные с отслеживанием угроз, активировались даже тогда, когда аватары находились дальше расстояния вытянутой руки.

После 15 минут такого виртуального наблюдения в крови участников увеличивалось количество иммунных клеток-«стражей»; авторы сравнили эту реакцию с реакцией, которую вызывает вакцинация против гриппа. Такого эффекта не зафиксировали, когда участники видели здоровых аватаров или персонажей с выражением страха.

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