Новые данные свидетельствуют, что набор иностранных аспирантов в университеты США мог сократиться максимум на 15%, сообщает STAT News. Это происходит несмотря на судебную блокировку части предложенных администрацией Дональда Трампа ограничений для иностранных студентов, ученых и постдокторантов.

Решения судов

16 ноября федеральный судья вынес окончательное решение, которым заблокировал предложенный четырехлетний лимит на срок пребывания в США для иностранных студентов и постдокторантов.

На следующий день судья по другому делу вынес предварительный судебный запрет, не позволяющий администрации сузить право на участие в программе разрешения на работу, которой широко пользуются иностранные студенты.

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Реакция NAFSA

Генеральный директор некоммерческой организации NAFSA: Association of International Educators Фанта Ав назвала эти решения двумя победами за два дня. Ее организация является истцом по обоим делам.

Ав заявила, что почувствовала облегчение в связи с судебными решениями. По ее словам, члены организации, в том числе студенты, почувствовали, что их правота была признана.

Иностранные аспиранты являются важной составляющей биомедицинской рабочей силы США. В то же время, по данным издания, судебные решения не устранили сдерживающего воздействия предложенных ограничений на поступление иностранных студентов в американские университеты.

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