В Уганде глава армии генерал Мухузи Кайнеругаба, сын президента Йовери Мусевени, пригрозил вице-президенту Джессике Алупо увольнением и возможным арестом. В публикациях в социальной сети X, размещённых ночью 9 ноября и позднее удалённых, он также заявил, что хочет занять её должность.

Как сообщает BBC News, Кайнеругаба поставил под сомнение лояльность Алупо и написал, что человек на должности вице-президента должен готовиться передать её другому. На следующий день его аккаунт в X, на который были подписаны почти 1,4 млн пользователей, стал недоступен. Неизвестно, деактивировал ли генерал страницу самостоятельно или её заблокировала платформа. Алупо остаётся на должности и публично не отвечала на эти заявления.

Задержания военных

Заявления Кайнеругабы прозвучали на фоне задержаний высокопоставленных представителей угандийской армии. По данным угандийской газеты Daily Monitor, с апреля 2025 года были задержаны как минимум десяток генералов и старших офицеров. Среди них — бывший заместитель главы армии генерал-лейтенант Питер Элвелу, которого 2 ноября задержали по подозрению в подготовке дестабилизации восточного региона Тесо.

До этого Кайнеругаба обвинил Элвелу в измене в социальных сетях, заявил о лишении его звания и понижении до рядового. Угандийские СМИ обращали внимание, что военные правила не предусматривают лишения старшего офицера звания публикацией в социальной сети. Армия подтвердила задержание Элвелу и заявила об изъятии 15 единиц оружия, военной формы и двух пикапов, связанных с ним. Семья генерала отвергла эти обвинения.

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Военные объясняют задержания борьбой с коррупцией и преступностью в вооружённых силах. Аналитик по вопросам безопасности Фредди Дэвид Эгесса заявил, что дела расследуют различные силовые структуры, а задержания высокопоставленных лиц согласовывают с главнокомандующим.

Вопрос преемственности

В то же время политолог Джеральд Бариби связывает задержания с политическим противостоянием вокруг преемственности Мусевени, который руководит Угандой с 1986 года. По его мнению, под удар могли попасть военные, которых считали противниками президентских амбиций Кайнеругабы.

52-летний Кайнеругаба возглавляет армию с марта 2024 года и ранее командовал Силами специальных операций, отвечающими за охрану президента и стратегических объектов. Он заявлял о намерении баллотироваться на президентских выборах 2031 года, когда должен завершиться нынешний срок его отца.

Руководство правящего Движения национального сопротивления 10 ноября обсуждало политические, социальные и экономические вопросы. Генеральный секретарь партии Ричард Тодвонг Авани опроверг сообщения о том, что руководство отклонило предложение поддержать Кайнеругабу в качестве следующего президента.

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