Начальник Сил обороны Новой Зеландии маршал авиации Тони Дэвис подал в отставку из-за отношений, которые он назвал ненадлежащими. Как сообщает Channel NewsAsia, он состоял в этих отношениях, когда командовал подразделением.

Заявление Дэвиса

В заявлении Дэвис отметил, что покидает должность по личным причинам и берёт на себя ответственность за ошибки в собственных решениях, допущенные в прошлом. По его словам, эти решения противоречили ценностям Сил обороны Новой Зеландии. Он также выразил сожаление, что не сообщил об этих обстоятельствах, когда у него была такая возможность.

Военные сообщили, что Дэвис попросил о конфиденциальности и сейчас сосредоточен на своей семье. Дело передали независимому надзорному органу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция министра

Министр обороны Новой Зеландии Пол Голдсмит заявил, что обстоятельства отставки станут большим разочарованием для многих военнослужащих. Он сказал, что причины решения касаются вопросов добропорядочности, которые ранее не были раскрыты, и согласился с Дэвисом, что тот больше не может занимать эту должность.

До назначения начальником Сил обороны в 2024 году Дэвис возглавлял Военно-воздушные силы Новой Зеландии.

Читай нас в