Начальника Генерального штаба Израиля Эяля Замира не пригласили на закрытую встречу премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны США Пита Хегсета, состоявшуюся на авиабазе Овда на юге Израиля. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильского общественного вещателя KAN.

Встреча на авиабазе Овда

По данным KAN, Замир не присутствовал на встрече, состоявшейся в понедельник, и его туда не вызывали. В переговорах участвовали Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, Хегсет и другие должностные лица.

Вещатель не объяснил причин, по которым начальника Генштаба не пригласили на переговоры, о проведении которых заранее не сообщалось.

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Визит накануне выборов

Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что необъявленный визит Хегсета состоялся за восемь дней до выборов в Израиле, запланированных на 27 октября. По данным телеканала, визит проходил на фоне обсуждений между США и Израилем возможного возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

Во вторник Замир заявил, что израильские военные остаются в состоянии повышенной готовности накануне выборов. На голосовании блок Нетаньяху будет соперничать с оппозиционными партиями на фоне политических разногласий относительно будущего руководства страны.

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