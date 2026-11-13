Наблюдения над Арктикой свидетельствуют о том, что полярный вихрь необычно рано ослаб, а направление его ветров изменилось. Как сообщает Deutsche Welle, ученые считают это самым ранним зафиксированным нарушением стратосферного вихря.

Ведущие ученые Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Тим Стокдейл и Фредерик Витар заявили агентству AFP, что столь раннего нарушения ранее не наблюдали. Французское метеорологическое агентство Météo-France назвало событие беспрецедентным.

Как работает полярный вихрь

Полярный вихрь — это большой пояс холодного воздуха с низким давлением, который вращается против часовой стрелки вокруг Северного полюса на высоте примерно 10–50 километров. Он тесно связан со струйным течением — мощным потоком ветров ниже в атмосфере, который разделяет холодный арктический воздух и более теплый воздух из тропиков и субтропиков.

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Когда вихрь компактен, зимой он удерживает самый холодный воздух вблизи Северного полюса. Изменения его силы и формы могут влиять на положение струйного течения. Если оно становится более волнистым и смещается к югу, холодный арктический воздух может распространяться до более низких широт.

Возможное влияние на зиму

Одной из причин таких нарушений является внезапное стратосферное потепление — резкое повышение температуры в полярной стратосфере в течение нескольких дней. Оно ослабляет западные ветры вихря, может сместить его от Северного полюса, разделить на несколько частей или вызвать изменение направления ветров. Восстановление вихря может занять несколько недель.

Климатолог Массачусетского технологического института Джуда Коэн отметил, что ранний распад вихря существенно повышает вероятность вторжений холодного воздуха в густонаселенных районах Северного полушария, в частности в США, Европе и Восточной Азии. В то же время сильные морозы не являются неизбежными: на результат влияют и другие погодные процессы. В частности, Эль-Ниньо, который связывают с более мягкими зимами, может ослабить или изменить последствия нарушения, хотя Коэн подчеркнул, что это не является определенным.

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