Поступления от удержанных налогов, уплаченных сектором недвижимости за июль—октябрь текущего финансового года, составили 42 млрд рупий. По предварительным данным, это на 34 млрд рупий, или на 45%, меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает The Express Tribune.

Сокращение произошло после того, как правительство вдвое снизило авансовый налог на покупку и продажу недвижимости. Издание оценивает объем налоговых льгот для отрасли вследствие этого решения в 34 млрд рупий в текущем финансовом году.

Ставки для операций с имуществом

Налог на продажу недвижимости изменили с трех ставок на единую ставку 2,75% вместо 5,5%. Для покупки имущества ставку снизили с 2,5% до 1,25%.

За четыре месяца поступления авансового налога от продажи недвижимости сократились с 52,7 млрд до 27,3 млрд рупий — на 25,4 млрд рупий, или на 48%. Поступления от покупки имущества уменьшились с 23,1 млрд до 14,7 млрд рупий, то есть на 8,4 млрд рупий, или на 37%.

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Эксперты сектора недвижимости, на которых ссылается издание, заявили о росте количества сделок и стоимости объектов после пересмотра политики в отношении спекулятивных инвестиций.

Сравнение с налогами наемных работников

Наемные работники за тот же период уплатили около 193 млрд рупий подоходного налога. Это примерно на 14 млрд рупий больше, чем 179 млрд рупий за четыре месяца предыдущего финансового года, и на 151 млрд рупий больше показателя сектора недвижимости.

Сбор налогов с профессиональных услуг вырос на 17% — до 111 млрд рупий. Часть наемных работников также облагается налогом по этой категории.

Совокупные удержанные налоги, уплаченные оптовыми и розничными торговцами, составили 24,7 млрд рупий, что на 2,5% больше в годовом выражении. Налоговое ведомство также зафиксировало дефицит налоговых поступлений в 95 млрд рупий за июль—октябрь: доходы выросли на 6,5%.

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