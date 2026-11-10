Фьючерсы на нефть Brent во вторник, 10 ноября 2026 года, опустились ниже $90 за баррель впервые с августа. Утром в Европе контракт ближайшего месяца торговался на уровне $89,70 за баррель, а фьючерсы на американскую марку WTI — ниже $85, потеряв более 2%, сообщает OilPrice.

Падение котировок

В начале торгов в Азии Brent уже снижалась ниже $92 за баррель. Это произошло на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп пока не планирует наносить удары по Ирану, а также ожиданий возможной деэскалации на Ближнем Востоке.

В начале недели цены на нефть продолжили резкое падение, начавшееся на прошлой неделе. За неделю Brent потеряла 17% — это стало крупнейшим недельным снижением со времен волатильных недель 2020 года во время пандемии COVID-19.

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Дипломатические ожидания

От максимума в конце октября, когда Brent превышала $117 за баррель, цена снизилась примерно на 25%. Руководитель отдела товарных стратегий Saxo Bank Оле Хансен заявил, что ожидания завершения восьмимесячного конфликта на Ближнем Востоке усилились после промежуточных выборов в США.

По его словам, потоки сырой нефти почти вернулись к довоенным уровням, однако поставки сжиженного природного газа и нефтепродуктов остаются ограниченными. Это, в частности, поддерживает высокие цены на дизельное топливо. Рынок также следит за дипломатическими усилиями при посредничестве Катара и возможными сигналами из Вашингтона и Тегерана.

В то же время хуситы продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Представитель саудовского министерства энергетики сообщил, что последняя атака на трубопровод Восток—Запад вызвала ограниченный пожар, который был потушен.

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