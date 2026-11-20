Цены на нефть в пятницу немного выросли на фоне опасений возможных перебоев с поставками после атак хуситов на Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Динамика котировок

По состоянию на 01:18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 24 цента, или на 0,3%, до 92,22 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 19 центов, или на 0,2%, до 83,40 доллара за баррель. Более активно торгуемый январский контракт WTI прибавил 20 центов и стоил 82,64 доллара за баррель.

В то же время оба эталонных сорта готовились завершить неделю снижением. Brent могла потерять 3,5% за неделю, а декабрьский контракт WTI — 6%. Ожидания избытка предложения выросли, поскольку перевозки сырой нефти через Ормузский пролив вернулись примерно к довоенному уровню. Brent и WTI могут снижаться третью неделю подряд.

Риски для поставок

Аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида заявил, что опасения относительно поставок ближневосточной нефти вновь усилились из-за атак хуситов на Эр-Рияд, что стимулировало покупки. По его словам, котировки также поддерживают ожидания продления скоординированных сокращений добычи на встрече ОПЕК+ в конце ноября.

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Движение хуситов, союзное с Ираном, выпустило ракеты по Эр-Рияду. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что два нефтяных танкера в Ормузском проливе подорвались на морских минах, взорвались и горят. Это заявление распространили иранские государственные СМИ.

Министры ОПЕК+ проведут серию встреч 29 ноября, чтобы определить политику добычи на 2027 год. В группу входят Организация стран — экспортёров нефти и её партнёры, в том числе Россия.

Международное энергетическое агентство сообщило, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейшие в истории перебои в мировой торговле нефтью и газом. Агентство также отметило, что к 2035 году мировой спрос на нефть может снизиться более чем на 4%, если правительства ускорят электрификацию, повышение энергоэффективности и переход на другие виды топлива.

В России — государстве-агрессоре — добыча нефти может вновь сократиться из-за усиления украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и экспортную инфраструктуру, считают аналитики и трейдеры. По данным Reuters, с конца октября удары украинских беспилотников сократили совокупные объёмы переработки нефти на российских НПЗ на 45%. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва жёстко ответит на третий за неделю удар Украины по мосту, соединяющему Россию с временно оккупированным ею Крымом, и отказывается от идеи моратория на атаки против энергетического сектора и судоходства.

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