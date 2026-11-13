Цены на нефть в пятницу были разнонаправленными на фоне планов США продолжать блокаду Ирана, однако могли завершить вторую неделю подряд снижением. Фьючерсы на Brent в 02:42 по Гринвичу почти не изменились, снизившись на 1 цент — до 95,41 доллара за баррель. Американская WTI подешевела на 20 центов, или на 0,25%, — до 88,52 доллара за баррель.

Как сообщает The Express Tribune, Brent могла потерять 2,4% за неделю после падения на 16% неделей ранее. WTI направлялась к недельному снижению на 2,5% после того, как на предыдущей неделе потеряла 13%.

Блокада и санкции

Котировки снизились после заявления президента США Дональда Трампа в Truth Social о том, что сделка с Ираном не нужна для завершения войны. Это указывало на его намерение сохранять блокаду поставок нефти и торговли, а также экономические санкции против Ирана.

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Глобальный советник мельбурнской брокерской компании MiTrade Крис Бранкин отметил, что рынок уже учел риски. По его словам, цены несколько восстановились, однако трейдеры не демонстрируют значительной уверенности и внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Риски для перевозок

Несмотря на снижение цен, сохраняются риски для транспортировки нефти через Ормузский пролив — ключевой водный путь для экспорта сырья из основных стран-производителей Ближнего Востока. Иранские военные в четверг заявили, что четыре нефтяных танкера пострадали от взрывов в проливе после того, как проигнорировали предупреждения. Reuters не смог сразу проверить эту информацию.

В тот же день йеменские хуситы заявили об атаках на насосную станцию саудовского нефтепровода Восток—Запад, нефтяной объект в саудовском Янбу на Красном море и здание Saudi Aramco в Эр-Рияде. Дополнительное давление на цены оказал рост запасов нефти и топлива в США: за неделю, завершившуюся 6 ноября, запасы нефти увеличились на 4,7 млн баррелей — до 414,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 1,1 млн баррелей.

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