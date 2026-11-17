Цены на мировом нефтяном рынке во вторник снизились, поскольку ожидания профицита предложения перевесили опасения из-за атак на танкеры и энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, по состоянию на 01:02 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 44 цента, или 0,5%, до 92 долларов за баррель. Американская нефть WTI также потеряла 44 цента, или 0,5%, и стоила 85,28 доллара за баррель.

Экспорт с Ближнего Востока восстанавливается

Международное энергетическое агентство в прошлую пятницу заявило, что мировой нефтяной рынок вернется к профициту в четвертом квартале этого года. По оценке агентства, экспорт с Ближнего Востока восстанавливается быстрее, чем растет мировой спрос на нефть, несмотря на атаки на судоходство.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что рынок все больше признает: предложение догнало спрос и может его превысить. По его мнению, именно изменение баланса между спросом и предложением сейчас оказывает основное давление на котировки.

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Геополитические риски сохраняются

В то же время атаки на энергетические объекты и суда в Персидском заливе и Ормузском проливе, по данным Reuters, продолжаются, сохраняя неопределенность вокруг одного из важнейших маршрутов экспорта нефти. Уотерер отметил, что геополитическая премия за риск, связанная с конфликтом между США и Ираном, не исчезла, но временно отошла на второй план.

Организация стран — экспортеров нефти OPEC в понедельник провела онлайн-встречу по пересмотру максимальных устойчивых производственных мощностей государств-членов. Результаты этого процесса помогут определить квоты OPEC+ на добычу нефти в 2027 году и далее. Более широкая группа OPEC+ должна провести следующую встречу 29 ноября, чтобы принять решение по политике добычи в 2027 году.

Запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США на прошлой неделе сократились до 276,4 млн баррелей — самого низкого уровня с августа 1982 года, свидетельствуют данные Министерства энергетики США. Недавние сокращения запасов происходили в рамках договоренности США о высвобождении 172 млн баррелей из резерва.

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