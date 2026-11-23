Мировые цены на нефть снизились в ходе торгов после распродажи акций технологических компаний, вызванной сомнениями инвесторов в перспективах экономического роста индустрии искусственного интеллекта. Как сообщает OilPrice, на момент публикации Brent торговалась по 92,55 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate — по 83,45 доллара.

Оба контракта подешевели по сравнению с началом азиатской сессии, однако оставались дороже, чем на закрытии торгов в пятницу. По оценке издания, это свидетельствовало об ограниченном влиянии падения фондового рынка на энергетические товары.

Сомнения относительно индустрии ИИ

По данным OilPrice, волна продаж началась в технологическом секторе: инвесторы поставили под сомнение перспективы индустрии искусственного интеллекта, развитие которой финансируется десятками миллиардов долларов заемных средств. Издание отмечает, что на прошлой неделе на фоне первичного публичного размещения акций Anthropic индекс Nasdaq упал на 10% — это стало самым резким падением со времени пандемийных локдаунов.

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Риски в Персидском заливе

Снижение котировок произошло несмотря на сообщения об инцидентах с танкерами в Ормузском проливе и у побережья Омана. OilPrice со ссылкой на официальные иранские и международные источники пишет, что случаи, когда танкеры натыкаются на мины, стали ежедневными. Йеменские хуситы также заявили об ударе по нефтеперерабатывающему заводу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

Нефть дешевеет уже три недели на фоне сообщений о том, что предложение догоняет спрос или превышает его. В то же время Международное энергетическое агентство ожидает избытка предложения в текущем квартале, тогда как ОПЕК сосредоточена на ожидаемом восстановлении спроса.

Отдельно издание сообщило, что встреча COP31 завершилась без договоренности о глобальных усилиях по сокращению выбросов. Страны не согласовали, следует ли постепенно отказываться от нефти и газа и кто должен оплачивать такие меры. По данным OilPrice, это первый случай с 2009 года, когда Конференция сторон завершилась без соглашения.

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