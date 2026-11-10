В США цены на нефть 10 ноября продолжили падение после того, как президент Дональд Трамп заявил, что военные действия против Ирана в настоящее время не являются необходимыми. Это ослабило опасения по поводу длительных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 24 цента, или на 0,23%, до 92,33 доллара за баррель по состоянию на 01:02 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 35 центов, или на 0,40%, до 86,50 доллара за баррель. Накануне Brent потеряла 5,85% и опустилась до самого низкого уровня с 31 августа.

Заявление Трампа об Иране

Трамп сообщил, что пока не будет наносить новые военные удары по Ирану после обращений стран региона, в том числе премьер-министра Катара во время переговоров в Белом доме. В то же время в комментарии Reuters, а затем во время брифинга в Белом доме он заявил, что США пока будут сохранять морскую блокаду в Ормузском проливе.

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Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер сказал, что рынок сосредоточился на более примирительной риторике Трампа в отношении Ирана после промежуточных выборов. По его словам, атаки на судоходство вблизи Ормузского пролива продолжаются, однако не усилились настолько, чтобы вызвать новую премию за риск в ценах на нефть.

Добыча ОПЕК выросла

Высокопоставленные представители США и стран Персидского залива выразили сомнения относительно возможности быстрого заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Глава совета безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США должны прекратить распространять, по его словам, ложные сообщения о мнимых переговорах и выполнить семь условий, которые Иран неоднократно выдвигал.

Дополнительным фактором для рынка стал рост добычи нефти странами ОПЕК в октябре. Согласно опросу Reuters, производство выросло прежде всего в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке, несмотря на ограничения экспорта.

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