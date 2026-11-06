Нефть движется к падению на 12% за неделю — Channel NewsAsia

Мировые цены на нефть движутся к падению примерно на 12% за неделю, хотя учащение атак на танкеры в Заливе и Ормузском проливе поддержало котировки. В пятницу январские фьючерсы на Brent выросли на 1,57 доллара, или на 1,6%, до 99,86 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 1,10 доллара, или на 1,22%, до 91,62 доллара за баррель.

Недельное снижение котировок

Несмотря на двухдневный рост, Brent может потерять за неделю 12% после окончания действия декабрьского контракта 30 октября. Ожидается, что WTI подешевеет на 12,1% за неделю. Ранее на этой неделе котировки упали на ожиданиях деэскалации войны США и Израиля против Ирана после поражения Республиканской партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс.

В среду, после победы демократов на промежуточных выборах, цены на нефть снизились на 8% за день и достигли минимума за два месяца, сообщает Channel NewsAsia.

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Атаки на танкеры поддержали рынок

В среду и четверг участились атаки на танкеры в Заливе и Ормузском проливе — ключевом морском маршруте для большей части поставок нефти с Ближнего Востока. Это вновь усилило опасения по поводу потоков сырья из региона.

Старший стратег по сырьевым товарам ANZ Дэниел Хайнс заявил, что трейдеры сочли распродажу в среду чрезмерной. По его словам, Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом, а общий транзит через него составляет менее 60% от пропускной способности. Иран в четверг заявил об атаках еще на три танкера в проливе, а данные британского агентства морской безопасности UKMTO указывают, что число атак на суда остается близким к рекордным значениям.

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