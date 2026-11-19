По данным OilPrice, цены на нефть стабилизировались после снижения ранее на этой неделе: опасения по поводу возвращения избытка предложения на рынок уравновесились рисками из-за атак на танкеры в Ормузском проливе. На момент подготовки материала Brent торговалась по 92,01 доллара за баррель, а West Texas Intermediate — по 83 доллара.

Потоки нефти из Персидского залива

Данные отслеживания свидетельствуют, что объемы перевозок нефти из Персидского залива все еще ниже довоенного уровня, хотя они существенно выросли по сравнению с первыми месяцами войны. В то же время аналитическая компания Vortexa сообщила, что Иран пометил более половины танкеров, которыми страны Персидского залива перевозят нефть в Оманский залив и далее на мировые рынки.

По оценке Vortexa, эти ограничения пока не сократили объем нефти, транспортируемой через систему перевалки между судами. Экспортеры адаптируются, добавляя еще один этап таких перевалок. Иран также ежедневно сообщает о танкерах, которые якобы подорвались на минах в Ормузском проливе, когда пытались пройти вне канала, определенного Тегераном для свободного движения.

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Факторы давления на котировки

Стратеги ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей отметили, что новые сбои вокруг Ормузского пролива остаются существенным риском для роста цен. В то же время увеличение добычи ОПЕК+, устойчивый российский экспорт и рост запасов в США указывают на более комфортную ситуацию с предложением.

По их мнению, нефтяной рынок будет постепенно балансироваться, что ограничит возможности для длительного роста котировок. Дополнительным фактором давления может стать повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США: это способно ослабить рост спроса на нефть.

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