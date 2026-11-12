Мировые цены на нефть в четверг снизились более чем на $1 за баррель: трейдеры оценивали меньшие риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возможный избыток предложения. Как сообщает The Express Tribune, фьючерсы на Brent подешевели на $1,47, или 1,58%, до $91,29 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate потеряла $1,24, или 1,43%, опустившись до $85,29 за баррель.

Рынок отыграл предыдущее повышение

Падение цен нивелировало рост предыдущего дня, когда Brent прибавила 1,4%, а WTI — 0,6%. До этого оба эталонных сорта достигли минимумов за два месяца.

Главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава связал снижение котировок с ожиданиями неофициальных усилий по прекращению огня между государством-агрессором Россией и Украиной, а также с предположением, что война с Ираном не обострится перед саммитом США и Китая на следующей неделе. В то же время он отметил, что неопределенность вокруг Ормузского пролива будет сдерживать более глубокое падение рынка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рост добычи и запасов

Дополнительным фактором снижения цен стало увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в октябре. Его обеспечило прежде всего наращивание производства Саудовской Аравией, несмотря на перебои с морскими перевозками через Ормузский пролив.

Также рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти сообщили о росте запасов нефти в США на 9 млн баррелей за последнюю неделю. Официальные данные Управления энергетической информации США должны были опубликовать в четверг после однодневной задержки из-за национального праздника в США.

Читай нас в