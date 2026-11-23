Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips заключила соглашение о продаже своего бизнеса в Норвегии и доли в нефтяном терминале Teesside в Великобритании норвежской Vår Energi. Стоимость сделки составляет $4,425 млрд, сообщает OilPrice.

Какие активы перейдут Vår Energi

В рамках договоренности Vår Energi приобретет норвежский бизнес ConocoPhillips, а также 40,25% в терминале Teesside и права оператора этого объекта в Великобритании. Экономической датой сделки определено 1 января 2026 года.

Норвежские активы ConocoPhillips включают доли в добывающих проектах, в частности в управляемом компанией районе Greater Ekofisk в Северном море. Также компания имеет доли в восьми месторождениях, где операторами являются партнеры, в Норвежском и северной части Северного морей. В сделку входят доля в трубопроводе Norpipe и отдельная инфраструктура, где ConocoPhillips не является оператором.

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Сроки закрытия и показатели активов

Закрытие сделки ожидается до конца первого квартала 2027 года при условии одобрения Министерства энергетики Норвегии и выполнения регуляторных требований. В прошлом году добыча ConocoPhillips в Норвегии составила около 120 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Доказанные запасы продаваемых активов на конец 2025 года оценивались примерно в 221 млн баррелей нефтяного эквивалента.

ConocoPhillips планирует направить средства от продажи на общекорпоративные нужды и выкуп собственных акций в 2027 году. Vår Energi заявила, что сделка усилит ее позиции как крупнейшей независимой европейской компании в сфере разведки и добычи нефти и газа. Генеральный директор Vår Energi Ник Уокер отметил, что компания видит долгосрочный потенциал на норвежском континентальном шельфе и намерена продлевать срок эксплуатации месторождений.

Норвежское офшорное управление в отчете о ресурсах за 2026 год сообщило, что количество компаний-операторов на норвежском шельфе с 2013 года сократилось более чем вдвое. Развитие новых проектов там преимущественно сосредоточилось у норвежских компаний, в частности Equinor, Aker BP и Vår Energi.

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