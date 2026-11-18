В США офис генерального инспектора Министерства обороны включил борьбу с мошенничеством и получение положительного результата финансового аудита в число семи главных стратегических вызовов Пентагона на следующий финансовый год. Это произошло через несколько дней после того, как ведомство не прошло аудит в девятый раз подряд.

Как сообщает Defense News, перечень не ранжировали по важности. В него также вошли оборона территории США, сдерживание Китая, распределение расходов с союзниками и партнерами, развитие оборонно-промышленной базы и поддержка военнослужащих и их семей.

Финансовая прозрачность

В отчете отметили, что с учетом масштаба операций и значительного бюджета Пентагона риск мошенничества является неотъемлемым. Администрация Дональда Трампа просит Конгресс выделить рекордные 1,5 трлн долларов на национальную оборону, что на 42% больше текущего финансирования.

После первого неудачного аудита в 2018 году Конгресс предоставил Министерству обороны срок до 31 декабря 2028 года, чтобы пройти проверку. По словам чиновника, которого цитирует Reuters, финансовую отчетность 14 из 25 структур Пентагона признали прошедшей аудит, тогда как годом ранее таких структур было 11. Для обработки и проверки большего объема данных в устаревших системах аудиторы применяют искусственный интеллект. Ведомство также создало специальную рабочую группу из гражданских специалистов, военных и представителей частного сектора.

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Оборона и поставки

Среди других проблем инспекторы назвали нагрузку на силы, развернутые на границе США, пробелы в киберзащите инфраструктуры и противодействии беспилотникам вблизи важных объектов. В вопросе сдерживания Китая они указали на проблемы с готовностью передовых логистических сетей, состоянием заранее размещенного оборудования, устойчивостью морских маршрутов снабжения и способностью рассредоточивать авиацию в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

Также в отчете говорится о производственных недостатках в оборонной промышленности. Инспекторы отметили, что Пентагон иногда зависит от отдельных подрядчиков настолько, что продолжает финансировать их даже при невыполнении требований или многолетних задержках поставок. Несвоевременное поступление согласованных объемов боеприпасов, по оценке ведомства, приводит к сокращению запасов критически важных боеприпасов.

Отдельно надзорный орган обратил внимание на качество медицинской помощи за рубежом, безопасность пациентов, состояние здоровья курсантов, жилье военных и рассмотрение обвинений в жестоком обращении с детьми в центрах ухода. Новая директива Пентагона обязывает все виды вооруженных сил устранить аварийные жилищные условия в течение 24 часов или переселить военнослужащего.

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