Исследование ученых Китайской академии наук показало, что получение сотрудником престижной инновационной награды может снижать склонность его коллег к нестандартным исследованиям. Доля патентов, отнесенных к нетипичным инновациям, после такого признания сокращалась в среднем на 3,1%, сообщает South China Morning Post.

Анализ патентов китайских компаний

Исследователь Юй Цзян и его команда из Институтов науки и развития Китайской академии наук и Университета Китайской академии наук проанализировали патентные данные 54 670 исследователей из 1 562 китайских компаний, акции которых котируются на бирже, за 2008–2023 годы.

Для анализа они использовали данные China Patent Award. Под нетипичными инновациями авторы понимали изобретения, в которых применены технологические комбинации, существенно отличающиеся от устоявшихся направлений исследований компании. Ученые сопоставляли изменения до и после присуждения награды коллеге с показателями сотрудников компаний, где лауреатов не было, применив статистический метод разности разностей.

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Наиболее сильный эффект от наград высшего уровня

Авторы исследования назвали три возможных механизма такого эффекта: сужение поиска незнакомых знаний, усиление ориентации на уже известные технологии и ослабление сетей научного сотрудничества. По их мнению, отмеченные наградами достижения могут становиться для организаций авторитетными моделями, что побуждает исследователей выбирать проверенные подходы вместо рискованных альтернатив.

Негативный эффект был заметнее после вручения наград высшего уровня, а также в отраслях цифровой экономики, крупных компаниях и городах с более высоким административным статусом. Сильнее он проявлялся и среди исследователей, которые в течение предыдущих трех лет сотрудничали с лауреатом. Особенно ощутимым спад был в более качественных нетипичных инновациях: авторы разграничивали патенты на изобретения и патенты на полезные модели.

В то же время исследователи подчеркнули, что этот результат не отрицает стимулирующего значения системы наград в целом. Работа не изучала лауреатов Нобелевской премии и не измеряла напрямую психологические реакции ученых, поэтому ее выводы не позволяют прямо оценить влияние престижных премий на фундаментальные исследования.

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