В Объединенных Арабских Эмиратах Dubai Islamic Bank договорился о приобретении Emirates Islamic Bank в рамках сделки с оплатой акциями. В результате операции должен образоваться исламский банк с активами в 585 млрд дирхамов, или 159,2 млрд долларов.

Сделка по всем акциям

Dubai Islamic Bank приобретет 100% выпущенного акционерного капитала Emirates Islamic, подразделения крупнейшего банка Дубая Emirates NBD. Как сообщает The National, банки объявили о договоренности в совместном заявлении, опубликованном на Дубайском финансовом рынке.

В заявлении отмечается, что сделка еще больше укрепит позиции Dubai Islamic Bank как крупнейшего исламского кредитора в ОАЭ. Председатель Emirates NBD шейх Ахмед бин Саид заявил, что операция дает Дубаю возможность усилить статус глобального центра исламских финансов.

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Позиции банков на рынке

Dubai Islamic Bank был основан в 1975 году и является крупнейшим в ОАЭ исламским банком по объему активов. В конце сентября групповые активы банка превышали 427 млрд дирхамов. В банке работают примерно 12 тысяч человек, а его сеть насчитывает более 540 отделений на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

Emirates Islamic ранее был публичной компанией, однако Emirates NBD выкупил акции миноритарных акционеров и вывел банк из листинга в июне прошлого года. Приобретение станет одной из крупнейших банковских консолидаций в ОАЭ после объединения Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank и Al Hilal Bank в 2019 году.

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