Крупнейший производитель яиц в США Cal-Maine Foods планирует уничтожить почти 1,8 млн птиц после выявления птичьего гриппа на одном из своих предприятий во Флориде. Речь идет о 1,4 млн кур-несушек и 360 тыс. молодых кур, что составляет 2,7% поголовья компании, сообщает The Independent.

Производство временно остановили

Компания временно приостановила производство на пораженном предприятии и заявила, что действует в соответствии с протоколами Министерства сельского хозяйства США. Cal-Maine Foods имеет десятки объектов на юге и востоке страны, где может содержать до 57 млн кур-несушек. В компании отметили, что эта сеть должна помочь минимизировать возможные последствия для клиентов.

В Cal-Maine Foods подчеркнули, что соблюдают программы биобезопасности, однако ни одна ферма не застрахована от высокопатогенного птичьего гриппа. Согласно заявлению компании, вирус продолжает присутствовать среди диких птиц, а масштабы возможных новых вспышек, в частности во время сезонной миграции, предсказать невозможно.

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Цены на яйца и распространение вируса

По данным Министерства сельского хозяйства США, за прошлую неделю оптовая цена яиц выросла на 27 центов — до 73 центов за дюжину. При этом это значительно ниже уровней 2024–2025 годов, когда на фоне распространения птичьего гриппа стоимость упаковки яиц превышала 8 долларов.

Федеральный трекер свидетельствует, что за последние 30 дней от птичьего гриппа пострадали более 2 млн птиц. В октябре в Иллинойсе уничтожили почти 1 млн кур, а вирус также распространялся на других фермах, в частности на норковой ферме в штате Юта. В штате Вашингтон в прошлом месяце от птичьего гриппа умер работник молочной фермы; это была первая такая смерть в США в этом году. В то же время чиновники здравоохранения оценивают риск для населения как низкий.

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