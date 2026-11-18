Ближайших известных родственников поксвирусов обнаружили в кишечнике людей и животных в разных регионах мира. Как сообщает Nature, находка указывает на то, что поксвирусы, вероятно, эволюционировали в пищеварительной системе животных.

Вирусы в микробиоме кишечника

Крупные и гигантские ДНК-вирусы, которые инфицируют одноклеточных эукариотов, широко распространены в окружающей среде. Однако ранее в микробиоме кишечника их находили редко. Обнаружение этих вирусов в пищеварительной системе людей и животных привлекает внимание к части кишечного микробиома, которую долгое время недооценивали.

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Связь с поксвирусами

В Nature отметили, что обнаруженные вирусы являются ближайшими известными родственниками поксвирусов и преобладают в пищеварительной системе людей и животных. Это наблюдение предлагает новое объяснение возможного происхождения поксвирусов, однако вывод об их эволюции в пищеварительной системе животных носит вероятностный характер.

Исследование Gaïa и соавторов, которому посвящено сообщение, было опубликовано в журнале Nature в 2026 году.

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