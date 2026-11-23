Высший суд штата Нью-Йорк в США постановил, что несколько крупных социальных платформ не будут нести ответственность по делу о массовом убийстве в супермаркете Баффало в 2022 году. Как сообщает Channel NewsAsia, Апелляционный суд Нью-Йорка принял решение большинством в четыре голоса против трёх.

Позиция суда

Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции в отношении Google и YouTube, Instagram, Reddit и Snapchat. Нижестоящий суд признал эти платформы защищёнными федеральным законом, который ограничивает ответственность онлайн-платформ за пользовательский контент.

Родственники погибших, работники магазина и покупатели, ставшие свидетелями нападения, утверждали, что платформы были разработаны так, чтобы вызывать зависимость и радикализировать пользователей, подобных нападавшему Пейтону Джендрону. Однако большинство судей решило, что истцы не доказали, будто его действия были естественным и предсказуемым следствием решений компаний относительно дизайна и работы платформ.

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В неподписанном решении суд отметил, что действия стрелка были настолько исключительными, что юридически прервали причинно-следственную связь между работой платформ и нападением.

Особое мнение судьи

Судья Дженни Ривера, не согласившаяся с большинством, заявила, что присяжные должны были определить, могли ли распространённость массовых стрельб, предполагаемые недостатки продуктов социальных сетей и отсутствие предупреждений об их опасности свидетельствовать о предсказуемости такого насилия. По её мнению, ни федеральное законодательство, ни законодательство штата не требуют лишать истцов возможности рассмотреть эти требования в суде.

Суд также подтвердил отклонение исков против Amazon, Discord, 4chan и Twitch Interactive, связанных с нападением. 14 мая 2022 года 18-летний Пейтон Джендрон убил 10 темнокожих людей в супермаркете Tops Friendly Markets в Баффало. В феврале 2023 года его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение по обвинениям штата, включая убийство и терроризм, мотивированный ненавистью. 13 октября начался отбор присяжных по связанному федеральному делу, в котором ему может грозить смертная казнь.

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