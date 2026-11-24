Исследователи обнаружили, что у пожилых людей с сохранными памятью и мышлением более быстрое накопление тау-белка в мозге было связано с более быстрым усилением депрессивных симптомов. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience.

Данные сканирований и опросов

Автор работы Теодора Маркова из Университета Брандейса и ее коллеги проанализировали данные проекта Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, который отслеживает изменения состояния мозга с течением времени. В исследовании участвовали пожилые мужчины и женщины: у части уже были когнитивные трудности, а у других память, внимание и мышление оставались без заметных нарушений.

Участники неоднократно проходили сканирование мозга для выявления накопления тау-белка и заполняли анкеты о симптомах депрессии. Это позволило сопоставить изменения уровня белка с изменениями настроения в течение периода наблюдения.

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Связь до появления проблем с памятью

Среди людей без когнитивных нарушений более высокие уровни тау-белка были связаны с более тяжелыми депрессивными симптомами. У тех, у кого белок накапливался быстрее, быстрее усиливались и проявления депрессии. Ученые предполагают, что изменения настроения могут возникать до того, как станут заметными нарушения памяти или мышления.

В то же время в группах участников с легкими когнитивными нарушениями или болезнью Альцгеймера исследователи не зафиксировали такой связи. Авторы подчеркивают, что необходимо более длительное наблюдение, чтобы выяснить, могут ли ранние изменения настроения надежно предсказывать дальнейшее когнитивное снижение. Отслеживание депрессивных симптомов вместе с другими оценками потенциально может помочь выявлять людей с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний.

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