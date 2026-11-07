Нанкинский университет в Китае прекратил вычислять в своей системе «умных аудиторий» показатель, который должен был оценивать внимательность студентов во время лекций. Решение приняли после того, как в соцсетях распространились скриншоты с данными об опозданиях, посещаемости и так называемом показателе поднятой головы.

Как сообщает South China Morning Post, этот показатель должен был определять, следят ли студенты за лекцией, а не спят или смотрят в телефоны и ноутбуки. Опубликованные кадры вызвали дискуссию о приватности в кампусе, этике алгоритмического наблюдения и использовании искусственного интеллекта.

Объяснение университета

Университет заявил, что вирусный скриншот был сделан во время тестирования системы в одном из кампусов в мае. В учреждении подчеркнули, что без разрешения система не собирает данные о лицах или другие биометрические данные и не проводит распознавание лиц в учебном процессе. Также там сообщили, что показатель внимательности больше не вычисляется.

По данным китайских СМИ, систему активировали в первую неделю ноября. Студентов предупредили в групповых чатах, что в течение недели будут фиксироваться показатели посещаемости занятий. Некоторые преподаватели отмечали, что данные о присутствии могут влиять на оценки и допуск к экзаменам.

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Стоимость и назначение системы

Согласно тендерному уведомлению на сайте университета, установка системы стоила более 30 млн юаней, или около 4,5 млн долларов США. Проект включал модернизацию оборудования и установку новых систем более чем в 100 аудиториях и нескольких общественных зонах одного кампуса.

Платформа объединяет аудитoрные камеры с алгоритмами искусственного интеллекта, способными к распознаванию лиц и подсчету людей. Университет объяснил, что обновление предназначено для улучшения аудиовизуальной среды, трансляций занятий, взаимодействия между кампусами, просмотра лекций и повторного использования учебных данных. Измерение посещаемости назвали частью промежуточной проверки качества преподавания.

Некоторые студенты выражали обеспокоенность возможным использованием биометрических данных университетом и частными технологическими компаниями. Сотрудник вуза на условиях анонимности заявил изданию, что сбор данных больше направлен на оценку работы преподавателей, а не на контроль отдельных студентов.

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