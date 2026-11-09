Нанопластик вызвал воспаление лёгких у мышей — News-Medical

Исследователи из Южной Кореи выяснили, что наночастицы полиэтилена и полипропилена могут вызывать острое воспаление лёгких у мышей в условиях экспериментального введения частиц в трахею. Работу провела команда учёных Корейского научно-исследовательского института бионауки и биотехнологий совместно с Университетом Донг-А, сообщает News-Medical.

Сравнение с дизельными частицами

Учёные подготовили наночастицы полиэтилена (PE) и полипропилена (PP) — двух распространённых видов пластика, используемых в повседневных изделиях. Их воздействие на лёгкие сравнивали с воздействием частиц дизельного выхлопа. В эксперименте частицы вводили мышам непосредственно в трахею, после чего оценивали воспалительную реакцию и сопровождавшие её биологические механизмы.

Оба вида нанопластика вызвали острое воспаление. Их относительная воспалительная активность зависела от способа измерения дозы. При сравнении массы частиц полиэтиленовый нанопластик вызывал реакцию как минимум не слабее, чем дизельные частицы. Если же дозу сравнивали по площади поверхности частиц, больший воспалительный потенциал, чем дизельные частицы, имели и полиэтиленовый, и полипропиленовый нанопластик.

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Роль активных форм кислорода

Исследователи также изучали альвеолярные макрофаги — иммунные клетки, очищающие лёгкие от чужеродных частиц. После контакта с нанопластиком у них увеличивалась выработка активных форм кислорода. Их избыток может повреждать клетки; в исследовании этот процесс был тесно связан с воспалением, привлечением дополнительных иммунных клеток и повреждением лёгочной ткани.

Анализ экспрессии генов также выявил изменения в механизмах, связанных с воспалением и регуляцией иммунного ответа. Авторы отмечают, что оценка загрязнителей воздуха только по массе может недооценивать воспалительный потенциал нанопластика. Они предлагают при дальнейших оценках безопасности учитывать также площадь поверхности и поверхностную реакционную способность частиц.

Статья под названием Comparative toxic potential of polypropylene and polyethylene nanoplastics using a mouse intratracheal instillation model была опубликована онлайн 30 сентября 2026 года в журнале Journal of Hazardous Materials Advances.

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