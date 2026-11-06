Нападающий Адриан Бенедычак забил гол в матче чемпионата Турции, в котором его «Касымпаша» на выезде победила «Газиантеп» со счетом 2:0. По данным Interia Sport, 25-летний футболист реализовал пенальти на 21-й минуте, удвоив преимущество своей команды.

Гол после вызова в сборную

В пятницу главный тренер сборной Польши Ян Урбан объявил состав на ноябрьский тренировочный сбор. Бенедычак вошел в тройку вызванных нападающих вместе с Робертом Левандовским и Матеушем Жуковским.

В игре против «Газиантепа» «Касымпаша» открыла счет уже на третьей минуте благодаря голу Хариса Хайрадиновича. Бенедычак вышел в стартовом составе и забил второй мяч, а матч завершился победой его клуба со счетом 2:0.

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Третий результативный матч подряд

Гол в ворота «Газиантепа» стал для Бенедычака третьим подряд матчем с результативным действием. В двух предыдущих поединках он отдал ассисты: в игре против «Эюпспора», которую «Касымпаша» выиграла 1:0, и в матче с «Бешикташем», завершившемся со счетом 2:2.

Сбор команды Польши должен начаться в понедельник, 9 ноября. В рамках Лиги наций польская сборная сыграет с Румынией 14 ноября и со Швецией 17 ноября.

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