Нападающий Доминик Калверт-Льюин подписал новый контракт с «Лидс Юнайтед», который будет действовать до 2029 года. Об этом сообщает BBC Sport.

Новый контракт

29-летний футболист присоединился к «Лидсу» в августе 2025 года после девяти лет в «Эвертоне». В своем первом сезоне на «Элланд Роуд» он забил 15 голов во всех турнирах.

Подтверждение нового соглашения появилось на фоне спекуляций о будущем форварда: СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Результативность в сезоне

В текущем сезоне Премьер-лиги у Калверта-Льюина пять голов и одна результативная передача. «Лидс» под руководством Даниэля Фарке занимает 11-е место в таблице.

Форма нападающего принесла ему возвращение в сборную Англии в марте. Осенью Томас Тухель также вызвал его в национальную команду: Калверт-Льюин выходил на замену в победных матчах против Чехии и Испании. В субботу он реализовал пенальти и отдал голевую передачу в победе «Лидса» над «Челси» со счетом 4:1.

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