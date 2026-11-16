Нападающий Ромелу Лукаку объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии. За 16 лет в национальной команде он провел 135 матчей и забил 94 гола, став лучшим бомбардиром в истории бельгийской сборной.

Рекордсмен сборной

О своем решении 33-летний футболист сообщил в Instagram, сообщает Channel NewsAsia. Лукаку отметил, что отдал сборной все возможное, и поблагодарил партнеров по команде и тренеров за доверие.

Форвард занимает пятое место в списке самых результативных бомбардиров в истории мужского международного футбола. В составе Бельгии он выступал на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы. На ЧМ-2018 бельгийцы заняли третье место.

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Матч против Италии

В воскресном домашнем матче Лиги наций против Италии, который Бельгия выиграла со счетом 4:1, Лукаку остался на скамейке запасных и не вышел на поле.

Клубную карьеру Лукаку начал в бельгийском «Андерлехте». Позднее он играл, в частности, за «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Интер», а сейчас представляет турецкий «Фенербахче».

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