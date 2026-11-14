В Египте национальная сборная разгромила Малави со счетом 5:0 в квалификации Кубка африканских наций, а Мохамед Салах оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. По данным The National, 34-летний нападающий довел свой показатель до 70 голов в 123 матчах за Египет, превзойдя рекорд, который долгое время принадлежал его бывшему тренеру Хассану.

Пять голов в Каире

Матч на Каирском международном стадионе стал первым для сборной под руководством Али Махера, который возглавил команду за шесть дней до игры после ухода Хоссама Хассана. Счет на шестой минуте открыл Нассер Махер — это был его первый гол за национальную сборную.

Вскоре преимущество египтян удвоил Омар Мармуш, а перед перерывом Мохамед Хани забил третий мяч — также первый в составе сборной. Салах отличился головой за шесть минут до окончания основного времени, а в компенсированное время реализовал пенальти ударом в стиле «паненка». Одиннадцатиметровый назначили после фола против подростка «Барселоны» Хамзы Абделькарима.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После победы Египет возглавил группу B, опережая Анголу на три очка. Ангольская сборная на тот момент провела на один матч меньше. Следующую игру египтяне проведут против Малави во вторник на стадионе Бингу в Лилонгве.

Дубль Хакими за Марокко

В другом квалификационном матче Марокко в Касабланке победило Нигер со счетом 5:1 и сохранило стопроцентный результат в группе A после трех матчей. Ашраф Хакими оформил свой первый дубль за сборную: на 27-й минуте он забил дальним ударом, а в конце первого тайма реализовал штрафной.

В матче также отличились Яссир Забири, Юссеф Эн-Несири и Аюб Уфкир, для которого это был дебют за национальную команду. Голкипер Яссин Буну, проведший сотый матч за Марокко, отразил пенальти.

Читай нас в