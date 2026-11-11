Нападающая «Барселоны» и сборной Польши Эва Пайор вошла в список пяти финалисток премии BBC Women's Footballer of the Year, которую редакция BBC присуждает лучшей футболистке года. Об этом сообщает Interia Sport.

Соперницы в голосовании

Вместе с Пайор на награду претендуют Темва Чавинга из Kansas City Current и сборной Малави, Алексия Путельяс из London City Lionesses и сборной Испании, Алессия Руссо из «Арсенала» и сборной Англии, а также Хадиджа «Банни» Шоу из «Манчестер Сити» и сборной Ямайки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Когда объявят победительницу

Голосование в премии продлится до 18 ноября. Победительницу должны объявить 13 декабря во время церемонии Sports Personality of the Year.

Для Пайор это еще одно международное признание после номинации на FIFPro World 11. Польская футболистка тогда не вошла в символическую сборную мира, которую выбирают сами игроки.

Читай нас в