Полуавтономные беспилотники программы Collaborative Combat Aircraft Военно-воздушных сил США впервые выполнили полет в строю и маневры воздушного боя. Об этом сообщает Defense News.

Испытания Hivemind

Во время учений 26 октября программное обеспечение автономного управления Hivemind от Shield AI помогло нескольким аппаратам CCA выполнить групповой полет и отработать тактику противодействия воздушным целям за пределами визуальной видимости.

В сообщении Shield AI не уточняется, сколько именно летательных аппаратов участвовало в полете и какие модели CCA были задействованы в учениях. Вице-президент Shield по разработке Hivemind Тодд Уэсли заявил, что самолеты и бортовые системы достигли уровня интеграции, при котором можно демонстрировать возможности программного обеспечения.

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По данным компании, каждый полет дает данные для обновления программного обеспечения, которые должны помогать принимать решения об испытаниях и вводе систем в эксплуатацию. Shield AI ожидает, что в дальнейшем ВВС США смогут выполнить вылет, обновить ПО за ночь и провести новый полет на следующий день.

Планы программы CCA

ВВС США заявляли о намерении иметь к 2032 году 500 боеготовых полуавтономных систем при общей численности флота в 1 000 единиц. Бюджетный запрос на 2027 финансовый год предусматривает для программы CCA 996,5 млн долларов на закупки, 150 млн долларов на авансовые закупки в следующем финансовом году и 1,37 млрд долларов на исследования и разработки. Общий запрос по программе составляет 2,37 млрд долларов.

До этого истребитель F-22 Raptor осуществил воздушное тактическое управление и контроль во время полета беспилотника YFQ-44A производства Anduril. Он передавал аппарату CCA директивы высокого уровня, выполняя роль координатора миссии.

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