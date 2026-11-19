NASA изменила архитектуру программы Artemis, чтобы предоставить больше гибкости разработчикам лунных посадочных модулей SpaceX и Blue Origin. В то же время новая схема требует дополнительной подготовки космического корабля Orion, который для NASA производит Lockheed Martin, сообщает Ars Technica.

Новая конфигурация полёта

Согласно обновлённому плану, посадочный модуль Starship будут заправлять на низкой околоземной орбите, после чего он состыкуется с Orion на высокой околоземной орбите. Далее корабли должны направиться к Луне вместе, а двое из четырёх астронавтов перейдут в Starship для посадки на поверхность спутника.

Из-за конфигурации стыковки Orion должен лететь к Луне в обратной ориентации — с сервисным модулем впереди. Руководитель программы Orion в Lockheed Martin Кирк Шайрман заявил, что такой режим отличается от первоначального проектного замысла корабля. Европейское космическое агентство и Airbus модифицируют топливные баки сервисного модуля: в новой ориентации жидкое топливо будет смещаться к газовой стороне баков.

Инженеры также оценивают влияние ускорения на Orion в связке со Starship. Согласно первоначальной схеме, корабль должен был испытывать ускорение около 0,1–0,15 g во время манёвра на пути к Луне. Со Starship этот показатель может составлять примерно 0,8–1 g и действовать в противоположном направлении, поэтому конструкцию Orion необходимо сертифицировать для таких нагрузок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Испытания на орбите Земли

NASA также планирует миссию на низкой околоземной орбите для проверки взаимодействия Orion с посадочными модулями. Ранее в этом году агентство исключило высадку на Луну из миссии Artemis III, превратив её в демонстрацию сближения и стыковки на орбите Земли. Lockheed Martin работает с NASA, чтобы сохранить целевой график запуска Artemis III летом или осенью 2027 года.

Пребывание Orion на низкой орбите около двух недель создаёт дополнительные риски. Корабль проектировали для условий дальнего космоса, поэтому инженеры анализируют нагрев, управление электрическими нагрузками и защиту авионики и кабины экипажа. Для миссии Artemis III могут снять часть серебристой внешней ленты, которая в дальнем космосе ограничивает излучение тепла.

Сжатые сроки интеграции

Стыковка Orion со Starship и Blue Moon потребует проверки механических соединений, воздействия струй двигателей посадочных модулей и работы лазерной системы Orion возле отражающих поверхностей. NASA и Lockheed Martin также оценивают риск столкновения с орбитальным мусором, который вблизи Земли выше, чем во время полёта к Луне. Шайрман отметил, что часть этих работ ранее планировали выполнить позже и отдельно для каждого модуля, однако теперь их необходимо завершить в сжатые сроки без неоправданных рисков для безопасности миссии.

Читай нас в