В США NASA объявило тендер на разработку 20-киловаттного ядерного реактора для Луны, который должен быть готов к запуску до 2030 года. Как сообщает OilPrice, проект Lunar Reactor-1 предусматривает автономную работу установки в течение пяти лет без технического обслуживания. NASA принимает заявки на участие в тендере до 21 декабря.

Мощность уменьшили в пять раз

В августе 2025 года Вашингтон заявлял о намерении разместить на Луне до 2030 года реактор мощностью 100 киловатт. Однако в апреле меморандум Белого дома по космической ядерной энергетике установил минимальную мощность лунного реактора на уровне 20 киловатт, а создание 100-киловаттной установки перенесли на 2030-е годы.

Планируемый реактор будет производить электроэнергию, эквивалентную потреблению примерно 16 американских домохозяйств. Компании, которые получат контракт, будут иметь 18 месяцев на создание и испытание неядерного прототипа. Сам реактор не будут вводить в рабочий режим до его прибытия на Луну.

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Требования к работе и проблема с топливом

Реактор планируют разместить вблизи южного полюса Луны. Он должен выдерживать более двух недель сплошной темноты, продолжать работу после любого единичного отказа и функционировать при минимальном контакте с Землей. Установку также должны экранировать так, чтобы дополнительная годовая доза облучения астронавтов на расстоянии километра не превышала 5 рэм.

Для Lunar Reactor-1 предусмотрено использование урана HALEU со степенью обогащения от 5% до 20%. По данным Министерства энергетики США, американские поставщики в настоящее время не имеют коммерческого производства такого топлива. Вашингтон выделил 2,7 млрд долларов на внутреннее обогащение урана, в том числе 900 млн долларов компании Centrus Energy, которая рассчитывает производить новый HALEU в Огайо в 2029 году.

По данным OilPrice, Россия, государство-агрессор, и Китай также планируют позднее установить лунную электростанцию. В 2024 году глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что ее могут установить в 2033–2035 годах. В декабре 2025 года Роскосмос поручил подрядчику «Лавочкин» создать установку до 2036 года при участии Росатома.

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