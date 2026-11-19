Инженеры NASA во время испытаний в Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии, США, разогнали кончики лопастей экспериментального марсианского вертолёта до скорости Маха 1,08. Лопасти выдержали сверхзвуковой режим, а потенциальная подъёмная сила системы выросла на 30%, сообщает ScienceDaily.

Испытания в условиях Марса

Эксперименты провели в камере 25-Foot Space Simulator, где воссоздали разреженную атмосферу Красной планеты. Для этого из камеры откачали воздух и подали контролируемое количество углекислого газа. Инженеры постепенно увеличивали скорость вращения ротора и создавали встречный ветер вентилятором.

Во время 137 испытаний трёхлопастный ротор достиг 3750 оборотов в минуту: без дополнительного ветра кончики лопастей разогнались до Маха 0,98. Затем специалисты повышали скорость смоделированного встречного потока, в итоге превысив скорость звука. Из-за риска разрушения ротора на сверхзвуковых скоростях часть испытательной камеры дополнительно защитили листовым металлом.

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Больше оборудования для будущих миссий

Атмосфера Марса имеет примерно 1% плотности земной, поэтому лопастям вертолёта значительно сложнее создавать достаточную подъёмную силу. Во время 72 полётов Ingenuity скорость вращения его роторов ограничивали 2700 оборотами в минуту, чтобы сохранить запас безопасности при возможных порывах ветра.

После трёхлопастной системы команда протестировала двухлопастный ротор для проекта SkyFall. Его более длинные лопасти достигали почти сверхзвуковой скорости при 3570 оборотах в минуту ещё до имитации встречного ветра. Результаты уже учли в требованиях к проекту, который предусматривает доставку на Марс трёх вертолётов нового поколения в декабре 2028 года. Такие аппараты могут перевозить более тяжёлые научные приборы, датчики и более крупные батареи.

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