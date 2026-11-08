В США NASA открыло прием заявок в новый набор астронавтов для программы Artemis. В агентстве заявили, что отобранные кандидаты могут работать в будущих лунных миссиях, в частности жить и работать на лунной базе, а также помогать в подготовке пилотируемых полетов на Марс.

О начале набора объявили во время авиашоу в Космическом центре Кеннеди, посвященного исследованию Луны, авиации и технологиям. Как сообщает The Guardian, NASA планирует провести окончательный отбор кандидатов в конце 2027 года, после чего они начнут подготовку.

Требования к кандидатам

Подавать заявки могут только граждане США. Кандидаты должны иметь степень магистра в области науки, технологий, инженерии или математики, медицинскую квалификацию, подготовку пилота либо как минимум два года обучения по соответствующей докторской программе. Также необходимы три года профессионального опыта по специальности.

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Для пилотов установлены отдельные требования по налету: 750 часов в качестве командира высокопроизводительного реактивного самолета, 1 500 часов на другом летательном аппарате с фиксированным крылом или 1 000 часов на винтокрылом летательном аппарате.

Предыдущий набор и планы агентства

Заявки будут принимать до 23:59 по восточному времени США 3 декабря. Предыдущий набор NASA проводило в 2024 году: в сентябре 2025 года агентство выбрало 10 астронавтов из более чем 8 тысяч претендентов.

С 1960-х годов NASA отобрало 370 человек для подготовки астронавтами. В настоящее время в активный корпус агентства входят 32 астронавта. Руководство NASA также заявляло о намерении вернуть американцев на Луну в 2028 году; поддержать пилотируемую высадку планируют SpaceX и Blue Origin.

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