НАСА планирует доставить на Международную космическую станцию систему выращивания растений Ohalo III — прототип новой, более крупной установки для производства продовольствия в космосе. Ее доставит 25-я грузовая миссия Northrop Grumman к МКС, запуск которой запланирован на 29 ноября в 10:47 по восточному времени США.

Испытания установки

Как сообщает Engadget, астронавты уже много лет выращивают растения на орбите. В то же время Ohalo III является прототипом более новой и крупной системы, которую разрабатывают в Космическом центре имени Кеннеди с 2019 года.

Испытания на МКС должны помочь ученым и астронавтам проверить систему подачи воды и технологию оптимизации объема. Установка может одновременно выращивать разные растения в одной системе.

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Подготовка к дальним миссиям

С помощью Ohalo III НАСА собирает данные для разработки безопасных, питательных и надежных стратегий производства сельскохозяйственных культур для будущих баз на Луне и миссий на Марс.

Агентство рассматривает выращивание еды в космосе как способ поддержать длительные полеты: во время путешествий продолжительностью месяцы или годы запасов может не хватать из-за ограниченного пространства и отсутствия возможностей для пополнения поставок. Данные, полученные во время работы Ohalo III, также могут быть полезны для вертикальных ферм и систем выращивания растений в закрытых помещениях на Земле.

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