NASA, космическое агентство США, объявило о серии контрактных решений, новых возможностях для заключения контрактов и миссиях в рамках программы Artemis Moon Base. Она предусматривает создание постоянного форпоста на Луне в течение следующего десятилетия. Как сообщает Ars Technica, по словам президента Redwire Space и бывшего сотрудника NASA Майка Голда, за семь дней агентство опубликовало пять предложений по лунным контрактам.

Двухэтапный отбор

NASA применяет более гибкую модель закупок, схожую с подходом Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США — DARPA. Агентство преимущественно использует механизм Broad Agency Announcements: оно определяет необходимую возможность, например обеспечение электроэнергией на поверхности Луны, но не устанавливает слишком подробных технических требований. Компании могут предлагать собственные решения.

Процесс состоит из двух этапов. Сначала участники направляют короткий документ с описанием концепции. После предварительного рассмотрения NASA определяет решения, которые хочет изучить подробнее, и только тогда компании готовят полные заявки. Голд назвал темп и характер таких закупок беспрецедентными и отметил, что к ним привлекаются крупные, малые, новые и опытные компании.

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Более широкий круг подрядчиков

Агентство привлекает крупных исполнителей, в частности Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin и Northrop Grumman, а также более новые компании — Impulse Space, ispace-US, Voyager Technologies и Quantum Space. NASA также стремится диверсифицировать доставку грузов на Луну, рассматривая ракету Terran R компании Relativity Space, которая еще не совершила полет, и орбитальные транспортные аппараты Impulse Space.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что часть финансирования новых контрактов будет перепрофилирована из ранее закрытой программы Lunar Gateway. По его словам, закон One Big Beautiful Bill, принятый в 2025 году, предусмотрел для Gateway $2,6 млрд, а часть финансирования уже была выделена через программу Commercial Lunar Payload Services. Айзекман также отметил, что отдельные миссии вместе с запуском, посадочным модулем и полезной нагрузкой могут стоить около $200 млн.

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