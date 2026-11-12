NASA начало новую инициативу Perseverance Sample Retrieval Architecture (PSRA), чтобы сформировать стратегию возвращения на Землю образцов, собранных марсоходом Perseverance на Марсе. Об инициативе 9 ноября во время виртуальной встречи Mars Exploration Program Analysis Group сообщила директор программы исследования Марса NASA Тиффани Морган, пишет Space.com.

Новая стратегия NASA

Команда PSRA должна подготовить беспристрастные рекомендации по возвращению на Землю марсианских образцов, собранных Perseverance. Она также оценит требования к предложенной миссии, учтет предыдущий опыт, проанализирует имеющиеся технические возможности и варианты закупок.

Начало работы стратегической группы запланировано на январь 2027 года. Финальный отчет должны подготовить зимой 2027–2028 годов.

Марсоход Perseverance работает в кратере Езеро после посадки в феврале 2021 года. Он собирает отобранные образцы и герметизирует их в пробирках: часть оставляет на поверхности Марса, а часть хранит внутри аппарата. Эти материалы могут содержать признаки прошлой жизни на планете.

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Стоимость и возможные сроки миссии

Предыдущие независимые оценки программы Mars Sample Return указывали на ее высокую стоимость. Одна из них предполагала расходы примерно в $11 млрд и возвращение образцов в 2040 году; NASA признало такой вариант слишком дорогим и неприемлемым по срокам. Другая оценочная группа пришла к выводу, что образцы можно было бы доставить уже в 2035 году при ориентировочной стоимости около $8 млрд.

Возвращение образцов также рассматривают как этап подготовки будущих пилотируемых полетов на Марс. Это может помочь исследовать опасные для людей химические соединения, мелкую пыль и свойства реголита, а также отработать процедуры планетарной защиты.

Параллельно Китай готовит миссию Tianwen-3. По данным Китайского национального космического управления, ее запуск ориентировочно запланирован на 2028 год с помощью двух ракет Long March-5, а доставку на Землю около 500 граммов марсианских образцов — на 2031 год.

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