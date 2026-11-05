В США технологический индекс Nasdaq Composite 5 ноября снизился почти на 4% — до 24 712,60 пункта. Это более чем на 10% ниже его рекордного закрытия на уровне 27 599,89 пункта, зафиксированного 6 октября. Индекс находился на пути к подтверждению коррекции, которой обычно считают падение на 10% от последнего рекордного уровня.

Опасения по поводу инвестиций в ИИ

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, инвесторы все больше сомневаются в том, насколько быстро масштабные вложения технологических компаний в центры обработки данных, чипы и другую инфраструктуру для искусственного интеллекта превратятся в прибыль.

В октябре Nasdaq потерял более $2,5 трлн рыночной стоимости. Некоторые крупные технологические компании привлекают средства на долговом рынке, чтобы профинансировать запланированные многомиллиардные инвестиции в дата-центры, чипы и другую ИИ-инфраструктуру.

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Политическая неопределенность

Падение индекса 5 ноября нивелировало рост предыдущей сессии после того, как демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. Участники рынка оценивали перспективу усиления контроля над дальнейшим расширением инфраструктуры искусственного интеллекта.

Старший глобальный рыночный стратег Wells Fargo Investment Institute Самир Самана заявил, что переход полного контроля от одной партии к другой может создать для рынков неопределенность, риск непоследовательности и резких изменений политики. Инвесторов также беспокоит высокая стоимость заимствований на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и опасений длительной инфляции. Финансовые отчеты Alphabet и Meta за прошлый месяц не убедили рынок в отдаче от расходов на ИИ, что усилило распродажу акций, связанных с этой сферой.

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