Американские фондовые индексы в четверг пережили самое большое однодневное падение за 19 месяцев на фоне резкой распродажи технологических акций. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5,52%, или на 1421,52 пункта, до 24 315 пунктов, сообщает Anadolu Agency.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1834,84 пункта, или 3,44%, и закрылся на уровне 51 521,28 пункта. S&P 500 упал на 4,35%, или на 334,82 пункта, до 7353,80 пункта. Индекс волатильности VIX, известный как индекс страха, вырос на 61,89% — до 26,89 пункта.

Технологические компании под давлением

Давление на Уолл-стрит усилилось после того, как инвесторы начали пересматривать высокие оценки крупнейших технологических компаний на фоне серии корпоративных обновлений. Настроения также ухудшились из-за сомнений в том, когда значительные расходы компаний на искусственный интеллект начнут приносить ощутимую прибыль.

Аппетит к акциям также снижали высокие доходности государственных облигаций США, которые повышают стоимость заимствований и предлагают инвесторам более привлекательную безрисковую доходность. Дополнительным фактором стала продажа активов для фиксации прибыли в промышленном и потребительском секторах после недавнего роста рынка.

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Нефть дешевеет, золото дорожает

Неопределенность относительно дальнейшего снижения процентных ставок центральными банками также сдерживала спрос на покупку акций после падения в конце торгов. После победы демократов на промежуточных выборах в США цены на энергоносители существенно снизились в конце среды и в начале четверга. По состоянию на 21:00 по Гринвичу Brent стоила 98,40 доллара за баррель, хотя ранее на этой неделе ее цена превышала 110 долларов.

В то же время золото подорожало на 0,6% — до 4080 долларов за унцию. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю уменьшилось на 6 тысяч, до 189 тысяч, что оказалось ниже ожиданий.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,38%, до 654,87 пункта. Британский FTSE 100 и немецкий DAX 40 потеряли по 0,43%, тогда как французский CAC 40 вырос на 0,34%.

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