Насилие вокруг такси в Кейптауне вызвало опасения за голосование — TimesLIVE

В Кейптауне, ЮАР, насилие, связанное с такси, вызвало опасения, что часть жителей может не добраться до избирательных участков в день голосования в среду. Тысячи людей рассчитывают на общественный транспорт, чтобы приехать на участки.

Зависимость от транспорта

Как сообщает TimesLIVE, общественный транспорт является важным способом добраться до мест голосования для тысяч жителей города. Издание сообщило об опасениях, что транспортная ситуация может помешать отдельным жителям реализовать свое избирательное право.

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Материал помечен как относящийся к муниципальным выборам 2026 года в ЮАР. По данным издания, голосование должно состояться в среду.

Два сожженных автобуса

В подписи к фото TimesLIVE указало, что в понедельник в Кейптауне во время забастовки такси в провинции Западный Кейп были сожжены два автобуса. Других обстоятельств этого инцидента в доступном тексте публикации не приведено.

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