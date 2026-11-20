На климатическом саммите ООН COP31 в Анталье, Турция, спор о сроках следующей оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата может повлиять на подготовку глобального обзора климатических обязательств в 2028 году. По данным Deutsche Welle, ЕС, Бразилия, Великобритания, малые островные государства и другие страны настаивают на том, чтобы новый доклад был опубликован в 2028 году.

Спор о графике

Глобальный обзор, запланированный на 2028 год, должен оценить мировые усилия по сокращению выбросов парниковых газов и повлиять на дальнейшие климатические планы государств. Представитель европейской делегации, говоривший на условиях анонимности, заявил, что без актуальных научных докладов переговоры будут опираться на устаревшую информацию.

В то же время Россия — государство-агрессор, Иран, Индия и Саудовская Аравия хотят перенести публикацию доклада на 2029 год, то есть на период после глобального обзора. Официально они объясняют это слишком сжатыми сроками, которые, по их мнению, могут отразиться на качестве исследований и ограничить участие ученых и правительств развивающихся стран.

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Бюджет и дезинформация

Работу МГЭИК также осложняют разногласия по поводу бюджета. Средства, в частности, необходимы для поездок сотен ученых-волонтеров на сессии группы, особенно представителей более бедных стран. Предыдущее пленарное заседание МГЭИК в октябре было приостановлено по требованию России, Ирана, Саудовской Аравии и Кении.

Более 100 исследователей из 36 стран, среди которых Индия и Китай, в открытом письме в октябре заявили, что готовы подготовить седьмой оценочный доклад в надлежащие сроки без ущерба для его тщательности и инклюзивности. Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра 17 ноября подчеркнул необходимость защитить целостность климатической науки и роль МГЭИК как источника наилучших доступных научных данных.

На COP31 также обсуждают распространение дезинформации об электрификации. Турция предложила достичь 35% глобальной электрификации к 2035 году, однако презентация, полученная Deutsche Welle, происхождение которой не удалось проверить, создавала ложное впечатление об обязательных одинаковых целях для каждой страны. По данным ООН, речь идет о глобальном ориентире, а государства будут самостоятельно определять национальные пути его достижения.

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