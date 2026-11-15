НАТО не будет проводить саммит лидеров в Албании в 2027 году, хотя ранее страну планировали сделать его хозяином. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что у союзников пока нет общей позиции по дате встречи, а если саммит состоится в 2028 году, его примет Тирана. Об этом сообщает The Independent.

НАТО сокращает количество встреч

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал подход Альянса к саммитам гибким. По его словам, встречи лидеров будут проводиться тогда, когда в них будет необходимость. Примерно до десяти лет назад НАТО обычно организовывала саммиты раз в два года.

Альянс также сокращает количество министерских заседаний. Министры обороны государств НАТО обычно встречались в октябре, однако такого заседания не было в октябре 2026 года и оно не запланировано на октябрь 2027 года. Министры иностранных дел в следующем году будут иметь одну запланированную встречу вместо двух в рамках реорганизации графика.

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Расходы на оборону и организация саммита

Албанию назначили хозяином саммита 2027 года в 2025 году, однако ее название убрали из декларации июльского саммита НАТО. Часть союзников считает, что Албания тратит на оборону недостаточно: оборонные расходы страны в этом году прогнозируются на уровне 2,15% ВВП.

Цель НАТО предусматривает, что 32 государства-члена к 2035 году будут тратить 3,5% ВВП на основные оборонные потребности и еще 1,5% — на связанную с обороной инфраструктуру. При этом Албания не имеет самого низкого показателя среди союзников: у Испании, Бельгии и Словении показатели ниже.

Проведение саммита также требует значительных ресурсов. По данным издания, Нидерланды готовились к встрече в Гааге в 2025 году в течение года и потратили около 100 млн долларов. Чиновники отметили, что решение о проведении саммита в Албании необходимо было принять до октября, чтобы у страны было достаточно времени на организацию мероприятия.

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